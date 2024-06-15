Киев накрыл мощный ливень: затоплены ТЦ, проспекты, на дорогах пробки (видео)

В субботу, 15 июня, Киев накрыла непогода. Ливень был настолько мощный, что в городе затопило улицы, иногда невозможно движение транспорта.

В соцсетях начали распространяться видео с затопленными улицами. В частности, пробка наблюдается неподалеку от метро Черниговская на Броварском проспекте. Кроме того, очевидцы сообщают, что затоплен торговый центр "Проспект". На опубликованных видео видно, что внутри ТЦ стоит вода.

Также сильнейший потоп на улице Антоновича. Там неподалеку от метро "Олимпийская" после ливня сорвало часть асфальта. Там также наблюдаются "гейзеры" воды по канализации. Вероятно, из-за обильных осадков водоотводная система города не справляется.

Позже в КГГА сообщили, что городские службы работают в усиленном режиме над ликвидацией последствий непогоды. Однако система дождевой канализации не может сразу справиться, не рассчитана на такое количество.

Фото: Киев накрыл мощный ливень 15 июня (t.me/KyivCityOfficial) По данным Патрульной полиции Киева, на перекрестке улиц Антоновича и Физкультуры из-за ливня было повреждено дорожное покрытие. "На указанном участке дороги работают патрульные и специальные службы. Объезд транспорта осуществляется по улице Большой Васильковской", - говорится в сообщении. Фото: Киев накрыл мощный ливень 15 июня (t.me/kyivpatrol)

Погода в Украине

В последние недели Украину накрывают мощные ливни. В частности, 12 июня Киев снова подтапливало, тогда из-за ливня задерживалось движение общественного транспорта и вводились аварийные отключения света.

а В КГГА заявили, что ливень в Киеве стал самым мощным за последние 30 лет.

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