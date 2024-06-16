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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Україна, Неділя 16 червня 2024 07:00
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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні Фото: якою буде погода в Україні 16 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 16 червня, в Україні продовжать лити дощі, причому значні. Хоча на термоментрах з'являться конфортні 28° тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Хмарно з проясненнями. В Україні, крім західних областей, дощі, місцями грози, у більшості південних, центральних та Харківській областях значні дощі, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Вітер північно-східний з переходом на південно-західний 5-10 м/с.

Температура у західних областях вдень 20-25°, у східних та південних областях 23-28°.

Погода в Києві та області

Хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, місцями по області гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вдень 20-25°; у Києві вдень 21-23°.

Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода в Україні 16 червня (facebook.com/UkrHMC)

Зливи у Києві

Останніми днями погода в Україні відзначається рекордними дощами.

Наприклад, негода накривала Київ 12 червня. Минулу зливу синоптики назвали однією з найпотужніших за останні 30 років. І все б нічого, якби в Києві не затопило вулиці у кількох районах, а в області не довелося вводити аварійні відключення світла.

Додамо, що 15 червня Київ знову накрила негода. Злива була настільки потужною, що в столиці знову затопило вулиці, іноді проїхати транспорту було просто неможливо.

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