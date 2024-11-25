Какой может быть погода в Украине в декабре: объяснение синоптиков

Метеорологическая зима в Украине начинается в декабре - после перехода средней суточной температуры через 0 градусов в сторону снижения. Это обычно происходит в первой декаде месяца (на юге страны - во второй декаде).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Климатическая характеристика декабря

В Укргидрометцентре подготовили также краткую климатическую характеристику декабря в Украине, которая является анализом за прошлые годы (учитывая многолетний режим погоды в этот месяц).

Так, средняя месячная температура воздуха в декабре составляет 1-5 градусов мороза (на Закарпатье и юге - местами 0-6 градусов тепла).

Абсолютный минимум температуры воздуха:

24-32 градуса мороза

в восточных, северо-восточных и Черновицкой областях - местами 33-35 градусов ниже нуля.

на Прикарпатье - до минус 38 градусов по Цельсию

на Закарпатье и юге страны - 17-23 градуса мороза

на юге Крыма - от 10 до 19 градусов ниже нуля

Тем временем абсолютный максимум температуры воздуха:

10-18 градусов тепла

на Прикарпатье и на юге страны - до 20 градусов выше нуля

на юге Крыма - до 25 градусов по Цельсию

Среднее месячное количество осадков в декабре составляет 30-66 мм (на Закарпатье, в Карпатах и на юге Крыма - местами 76-139 мм).

В заключение, в декабре в большинстве областей Украины образуется снежный покров (лишь на юге страны он устанавливается не каждый год).

Каким может быть декабрь 2024 года

Согласно предварительному прогнозу Укргидрометцентра на декабрь 2024 года, средняя месячная температура воздуха предполагается на уровне от 4 до 2 градусов тепла.

"Что близко к норме", - уточнили синоптики.

Между тем месячное количество осадков ожидается 34-78 мм (в горных районах - местами 81-105 мм), что также в пределах нормы.

Пост УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)