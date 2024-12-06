До +14 градусов. В Украине сильно потеплеет, синоптики назвали дату
Потепление в Украину придет в ближайшие дни. Температура до +14 градусов поднимется уже со следующей недели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
Так, начнет теплеть в Украине уже в воскресенье, 8 декабря. На юге ожидается днем до +12 градусов, хотя ночные "минусы" еще будут "проскакивать" в других регионах страны.
А уже в понедельник, 9 декабря, во всех регионах Украины будет плюсовая температура, причем как днем, так и ночью. В Крыму будет в районе +12...+14 градусов. В Одесской области будет аналогичная температура. Но тепло будет не только на юге, например, в Донецкой области, до +9 градусов, а в Киеве - до +8.
Во вторник, 10 декабря, будет аналогичная погода. Правда, несмотря на аноальное тепло, по всей Украине вероятны осадки в виде дождя, а на западе - снег с дождем. Правда, вероятно, из-за осадков, температура начнет снижаться. К примеру, в Киеве днем будет до +4.
В Украине аномально потеплеет 9 декабря (meteo.gov.ua)
Потепление в Украине
О том, что в Украине потеплеет синоптики прогнозировали еще 3 декабря. Тогда синоптик Наталка Диденко прогнозировала, что в Украине может потеплеть с 7 декабря.
Отметим, что по данным "Укргидрометцентра", в декабре 2024 средняя месячная температура воздуха в Украине прогнозируется в пределах -4...+2 градусов, что близко к норме.
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