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В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека

Новини » Суспільство    10.09.2019 - 09:43
В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека
Ілюстративне фото (УНІАН)

Пожежна небезпека зберігається в більшості областей країни

У вівторок, 10 вересня, на території України збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, 10 вересня в Україні, крім більшості районів Львівської, Закарпатської і Херсонської областей, утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

У Київській області 10 вересня утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Раніше РБК-Україна повідомляло про рекомендаціях на випадок потрапляння у вогнище пожежі:

  • не панікуйте та не приймайте поспішних необдуманих рішень;
  • не тікайте від полум'я, що швидко наближається, у протилежний від вогню бік, долайте крайку вогню проти вітру, закривши голову і обличчя одягом;
  • з небезпечної зони, до якої наближається полум'я, виходьте швидко, перпендикулярно напряму розповсюдження вогню;
  • якщо втекти від пожежі неможливо, то вийдіть на відкриту місцевість або галявину, ввійдіть у водойму або накрийтесь мокрим одягом і дихайте повітрям, що над самою поверхнею землі рот і ніс при цьому прикривайте одягом чи шматком будь-якої тканини;
  • гасити полум'я невеликих низових пожеж можна, забиваючи його гілками листяних порід дерев, заливаючи водою, закидаючи вологим грунтом та затоптуючи ногами
  • під час гасіння пожежі не відходьте далеко від доріг та просік, не випускайте з уваги інших учасників гасіння пожежі, підтримуйте з ними зв'язок за допомогою голосу;
  • будьте обережні в місцях горіння високих дерев, вони можуть завалитися та травмувати вас,
  • особливо будьте обережні у місцях торф'яних пожеж, враховуйте, що там можуть створюватися глибокі вирви, тому рухайтеся, по можливості, перевіряючи палицею глибину шару, що вигорів;
  • після виходу із осередку пожежі повідомте місцеві органи влади та пожежну службу про місце, розміри та характер пожежі

Нагадаємо, сьогодні, 10 вересня, в Україні буде хмарно і тепло, опадів не очікується, місцями температура повітря підніметься до +28 градусів.

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