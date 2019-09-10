В Україні продовжує утримуватися спека

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У Києві хмарно, вдень до +28

Погода в Україні у вівторок, 10 вересня, буде хмарною і теплою, без опадів, місцями температура повітря підніметься до +28 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозом Укргідрометцентру, по всій території країни очікується хмарна і тепла погода. Середня температура по країні триматиметься в межах +25...+28 градусів.

Вночі прохолодно в північних і східних областях, там прогнозується від +8 до +13. На решті території вночі від +12 до +18 градусів.

У Криму сьогодні також очікується хмарна, але спекотна погода. Вдень температура на півострові буде коливатися від +25 до +27, вночі очікується від +15 до +17.

Погода у Києві на сьогодні

Як повідомляють синоптики, в столиці сьогодні, 10 вересня, очікується хмарна і тепла погода, опадів не прогнозується. Температура повітря вдень коливатиметься від +26 до +28, вночі термометри покажуть від +12 до +14 градусів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські синоптики дали прогноз на початок тижня. В період з 9 по 12 вересня в Україні переважатиме сонячна і тепла погода. Температура повітря триматиметься на рівні +26...+28 градусів, однак ближче до кінця тижня почне знижуватися. Опадів на початку тижня не прогнозується.