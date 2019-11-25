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Синоптик повідомила, коли чекати потепління

Новини » Суспільство     25.11.2019 - 10:51
Синоптик повідомила, коли чекати потепління
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

З середи в Україні очікується потепління

Погода в Україні з середи, 27 листопада, зміниться - очікується потепління, а також з'являться опади у вигляді дощу і мокрого снігу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення синоптика Наталії Діденко Facebook.

Як повідомила Діденко, в середу очікується явне зміна синоптичної ситуації у зв'язку з приходом циклону з Греції.

"Може, радіти особливо не чого, бо все ж - ускладнення погоди, однак цей циклон нарешті зрушиться тривалий диктат люто-холодного антициклону східного походження і запихнет його подалі. В Україні почнеться потепління, а на Півдні, Сході, в багатьох центральних областях з'являться опади - переважно дощ, однак де-то можливо і мокрий сніг", - повідомила синоптик.

Синоптик повідомила, коли чекати потепління

Нагадаємо, сьогодні, 25 листопада, в Україні буде солнечная але прохолодна погода. У північних, східних і центральних областях вдень очікується від -2 до +1 градуса. А от у південних і західних термометри покажуть від +2 до +4, а на Закарпатті до +8...+10 градусів. Вночі у північних, східних і центральних областях температура опуститься до -4-7 градусів. На півдні та заході очікується від -2 до +1.

Також РБК-Україна писало, що в більшості західних областей 25 листопада очікується погіршення погодних умов. зокрема, за прогнозом синоптиків, очікується туман і ожеледь.

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