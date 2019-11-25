Синоптик сообщила, когда ожидать потепление

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Со среды в Украине ожидается потепление

Погода в Украине со среды, 27 ноября, изменится - ожидается потепление, а также появятся осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение синоптика Натальи Диденко в Facebook.

Как сообщила Диденко, в среду ожидается явное изменение синоптической ситуации в связи с приходом циклона из Греции.

"Может, радоваться и особо не из чего, потому что все же - осложнение погоды, однако этот циклон наконец сдвинется длительный диктат яростно-холодного антициклона восточного происхождения и запихнет его подальше. В Украине начнется потепление, а на Юге, Востоке и во многих центральных областях появятся осадки - преимущественно дождь, однако где-то возможно и мокрый снег", - сообщила синоптик.

Напомним, сегодня, 25 ноября, в Украине будет солнечная, но прохладная погода. В северных, восточных и центральных областях днем ожидается от -2 до +1 градуса. А вот в южных и западных термометры покажут от +2 до +4, а на Закарпатье до +8...+10 градусов. Ночью в северных, восточных и центральных областях температура опустится до -4-7 градусов. На юге и западе ожидается от -2 до +1.

Также РБК-Украина писало, что в большинстве западных областей 25 ноября ожидается ухудшение погодных условий. В частности, по прогнозу синоптиков, ожидается туман и гололед.