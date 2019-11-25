Синоптики попередили про ожеледь в Україні

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Також сьогодні зранку туман

Погода в Україні 25 листопада погіршиться, в більшості західних областей ожеледь. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Як зазначається, сьогодні вранці в більшості західних областей ожеледь, туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, синоптики Українського Гідрометцентру прогнозували, що сьогодні на всій території України буде сонячно, однак температура повітря місцями опуститься нижче нуля. Зокрема, на сході, півночі та в центрі вночі прогнозують від -4 до -7 градусів морозу.

Раніше повідомлялось, що цього тижня в Україну прийде невелике потепління. Впродовж тижня зростатиме нічна температура повітря. Однак разом з потеплінням в країну прийдуть дощі, які до кінця тижня охоплять всі області.

Зазначимо, синоптик Наталка Діденко повідомляла, що сьогодні буде прохолодно через антициклон Quincу, який зберігається над країною. У Києві вдень також буде прохолодоно та сухо. Температура вдень коливатиметься від -2 до +2, а вночі опуститься до -5...-7 градусів.

Крім того, очікується південно-східний вітер до 12 м/с, а в Приазов'ї можливі штормові пориви.