Сьогодні в Україні прохолодно та сонячно, вночі до -7

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У столиці вдень до -2

Погода в Україні у понеділок, 25 листопада, буде сонячною, але прохолодною, вночі очікуються заморозки до -7 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Український гідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

Як прогнозують українські синоптики, сьогодні на всій території України буде сонячно, однак температура повітря місцями опуститься нижче нуля. Так, у північних, східних та центральних областях вдень очікується від -2 до +1 градуса. А от у південних та західних термометри покажуть від +2 ло +4, а на Закарпатті до +8...+10 градусів.

Вночі похолодає у всіх областях. На сході, півночі та в центрі вночі прогнозують від -4 до -7 градусів морозу. На півдні та заході погодна ситуація буде сприятливішою, там очікується від -2 до +1 градуса.

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні також буде сонячно. Вдень термометри у столиці покажуть від 0 до -2 градусів, а вночі варто очікувати заморозків до -5...-7 градусів. Опадів у Києві сьогодні не прогнозують.

Нагадаємо, раніше в Гідрометцентрі прогнозували, що цього тижня в Україну прийде невелике потепління. Впродовж тижня зростатиме нічна температура повітря. Однак разом з потеплінням в країну прийдуть дощі, які до кінця тижня охоплять всі області.