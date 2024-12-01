ua en ru
Вс, 01 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Еще не настоящая зима. Синоптики дали прогноз на первую неделю декабря в Украине

Украина, Воскресенье 01 декабря 2024 18:30
UA EN RU
Еще не настоящая зима. Синоптики дали прогноз на первую неделю декабря в Украине Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на 2-9 декабря в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Погода на первой неделе декабря будет определяться антициклоном Clemens. Несмотря на то, что будет сухо, снег с дождем все же "проскочат" в нескольких областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Понедельник, 2 декабря

В понедельник, 2 декабря, в Украине будет без осадков. При этом ночью вероятны небольшие морозы, в большинстве областей до -3 градусов. Холоднее всего ночью будет в Харьковской и Сумской областях, до -4 градусов.

Днем, учитывая антициклон Clemens, осадков тоже не ожидается. Днем вероятны небольшие, но "плюсы". Теплее всего будет на западе, до +5 градусов и на юге (в Крыму и в Одесской области), до +6.

При этом днем все же будут регионы, где вероятен мороз, а именно: Харьковская, Сумская, Луганская. Здесь температура будет держаться в пределах -1....+1 градусов.

В Киеве без осадков, ночью 0...-2, днем 0...+2.

Еще не настоящая зима. Синоптики дали прогноз на первую неделю декабря в Украине

Погода в Украине 2 декабря (meteo.gov.ua)

Вторник, 3 декабря

Вторник, 3 декабря, будет точь-в-точь напоминать понедельник, 2 декабря. Причем разницы в погоде между этими днями практически не будет.

Исключение - "минусы" в дневное время. Их стоит ждать в Харьковской, Сумской, Полтавской областях в пределах тех же -1...+1 градусов. Добавятся и тех регионов, где холоднее всего будет ночью, до -4 градусов, а именно:

  • в Харьковской, Сумской областях;
  • в Днепропетровской, Полтавской;
  • в Донецкой и Луганской.

Но рекорд ночного мороза установит Киев, до -5 градусов, днем температура в столице поднимется до +2. Ни снега, ни дождей не будет.

Еще не настоящая зима. Синоптики дали прогноз на первую неделю декабря в Украине

Погода в Украине 3 декабря (meteo.gov.ua)

Среда, 4 декабря

В среду, 4 декабря, в Украине пройдет мокрый снег с дождем. Он ожидается в:

  • Тернопольской, Львовской;
  • Ровенской, Волынской областях.

Холоднее всего ночью будет в Киеве, Киевской области, Сумской, Черниговской, Полтавской областях, до -4 градусов. Теплее всего днем будет на юге и в Запорожской области, до +5 градусов.

Также будет больше регионов, где днем проявится небольшой "минус", до -1 градуса. В этот список, в частности, войдет и Киев. Здесь днем будет в пределах -1....+1 градусов.

Еще не настоящая зима. Синоптики дали прогноз на первую неделю декабря в Украине

Погода в Украине 4 декабря (meteo.gov.ua)

Четверг, 5 декабря

В четверг, 5 декабря, в Украине полоса дождей и снега, кроме запада, расширится еще и на Хмельницкую, Житомирскую, Луганскую, Харьковскую области.

При этом и ночью, и днем немного потеплеет. Ночные "минусы" скатятся до максимального -1 градуса. Будут области, где ночью не будет мороза. Например, на юге и в Луганской области, до +2.

Днем теплее всего будет на юге, во всех областях, до +5 градусов. В Киеве будет ночью и днем в пределах -1...+1.

Еще не настоящая зима. Синоптики дали прогноз на первую неделю декабря в Украине

Погода в Украине 5 декабря (meteo.gov.ua)

Погода на День святого Николая и до 9 декабря

В пятницу, 6 декабря, в День святого Николая, в Украине будет без осадков, сухая погода еще будет удерживаться антициклоном. По словам синоптика Натальи Птухи, это как раз последний такой стабильный день его влияния.

С 7 декабря этот антициклон начнет ослабевать. Тогда с запада, по ее словам, начнутся процессы уже с атмосферными фронтами. А 8-9 декабря в Украине вероятны осадки, а именно снег с дождем.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода Погода в Киеве Погода на день
NEWS
Новые правила вступили в силу. Как получить бронь от мобилизации с 1 декабря
Новые правила вступили в силу. Как получить бронь от мобилизации с 1 декабря
DAILY
"Тысяча Зеленского" и повышение налогов: как избежать популизма во время войны
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина "Тысяча Зеленского" и повышение налогов: как избежать популизма во время войны