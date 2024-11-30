Какой может быть погода на День святого Николая: ответ синоптика

С сегодняшнего дня, 30 ноября, и практически до следующей пятницы, 6 декабря, на погоду в Украине будет влиять антициклон (поле высокого давления). При этом температура воздуха будет зависеть в основном от облачности (или прояснений).

Какой может быть погода на День святого Николая

По словам эксперта, зимой антициклон может быть с туманами, но также могут быть прояснения. Все зависит от облачности и типа воздушной массы.

"Поэтому начинается его влияние с туманов (особенно по северной части), а вот с 3-4 декабря уже могут быть прояснения. А если есть прояснение, то ночная температура может быть ниже", - отметила Птуха.

Это объясняется тем, что облака выступают в качестве "одеяла".

"Если их нет, то быстренько приземный слой воздуха охлаждается ночью и поэтому в ночь может быть уже 0-6 мороза. Это 3 и 4 декабря, ночная температура. Днем остается от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла", - рассказала синоптик.

Между тем, на западе и юге днем может быть несколько теплее - от 0 до 6 градусов по Цельсию.

"Зависит от прояснений. Если видим, что ночь у нас прояснилась, значит будет более сильный мороз на утро. А если больше облачности остается, то немного будет удерживаться тепло и не будет таких там морозов до 6 градусов (а меньше или вообще даже около нуля)", - объяснила представительница УкрГМЦ.

Она отметила, что в антициклоне над территорией Украины будет "достаточно однообразная воздушная масса", именно поэтому температурные показатели будут в основном зависеть от облачности, которую спрогнозировать довольно сложно.

"На ближайшие два-три дня мы еще можем сказать, где какие облака будут. Видим, что 3-4 числа могут быть прояснения... Если прояснится в начале недели, то немного могут быть минусы ночью более ощутимы. Но, опять же, до 6 мороза - это умеренный мороз. Каких-либо опасных явлений не должно быть", - рассказала Птуха.

Она уточнила, что в течение 5-6 декабря особых изменений пока не ожидается.

"На 6 декабря (когда в Украине будут отмечать День святого Николая, - Ред.), если непосредственного говорить, у нас без осадков погода еще будет удерживаться. Это как раз последний такой стабильный день влияния этого антициклона. И, в принципе, по температурным показателям там также нет каких-либо сильных колебаний", - рассказала синоптик.

А уже с 7 декабря этот антициклон начнет ослабевать. Тогда с запада "начнутся процессы уже с атмосферными фронтами".

"Там уже могут быть осадки (в ближайшей перспективе - на 8-9 декабря уже по территории Украины). Преимущественно, это - мокрый снег и дождь. Но, конечно, уже с приближением этих дат будем уточнять какая фаза, какой интенсивности и в каких регионах чего следует ожидать", - подытожила эксперт.