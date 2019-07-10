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Сьогодні дощі накриють захід України

Новини » Суспільство    10.07.2019 - 08:00
Сьогодні дощі накриють захід України
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Температура повітря в західній частині сьогодні становить +18+20

Погода в Україні сьогодні, 10 липня, в західній і південній частині погіршилась. Про це повідомляє Український Гідрометцентр.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозом синоптиків, сьогодні на заході дощі з грозами. Температура повітря вдень становить +18+20, а вночі +9+12. На півночі країни також дощі.

Як повідомляється, сонячно будет в центральній, східній та південній частині країни. Температура повітря вдень складе +19+21, а вночі очікується +10+13. В Одеській, Херсонській та Миколаївській областях температура повітря вдень досягне +26. У Криму та Кримській області сьогодні мінливий дощ. Температура повітря вдень +23+25, а вночі +13+15.

Сьогодні дощі накриють захід України

Погода у Києві на сьогодні

За даними синоптиків, сьогодні у Києві дощі з грозами. Температура повітря +19+21, а вночі +11+13.

Сьогодні дощі накриють захід України

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