Синоптик розповіла, коли в Україну повернеться тепло

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Неділя в Україні очікується сонячною та теплою

Погода в Україні: з середи, 9 жовтня, поступово почне тепліти. Про це написала синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook.

Вона підкреслила, що потепління розпочнеться вже в середу, поступово, не без дощів у середині тижня.

"Приємно повідомити, що неділя в Україні буде сонячною та теплою. Протягом дня +15 +22 градуси, на північному сході +12 +16 градусів… Потепління розпочнеться вже в середу, поступово, не без дощів у середині тижня. А ось у неділю будемо радіти сонцю та теплу", - написала синоптик.

Нагадаємо, погода в Україні у вівторок, 8 жовтня, буде холодною, вночі очікуються морози. Так, за словами Діденко, 8 жовтня в Україні буде переважати повітряна маса арктичного походження.

Як писало РБК-Україна раніше, погода в Україні в понеділок погіршиться, очікуються сильні заморозки, які досягнуть -6.

Додамо також, на вихідних 27 і 28 вересня в Україні також спостерігалося відчутне потепління. Вдень 28 вересня температура повітря становила до +15 +20 градусів, а 29 вересня - до +18 +24 градусів.