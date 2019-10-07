Синоптики попередили про сильні заморозки

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У північних, західних та центральних областях заморозки у повітрі досягнуть -5

Погода в Україні 7 жовтня погіршиться, очікуються сильні заморозки, які досягнуть -6. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Сьогодні вночі і до 9 жовтня у північних, західних та центральних областях заморозки у повітрі досягнуть -5.

Зокрема, сьогодні у південних та східних областях на поверхні ґрунту заморозки досягнуть -6, вночі 7-9 жовтня по Києву сильні заморозки у повітрі досягнуть -3.

Нагадаємо, синоптики Українського Гідрометцентру дали прогноз погоди на сьогодні. 7 жовтня у всіх областях, крім Запорізької, Одеської, Миколаївської та Херсонської, мінлива хмарність. На півдні країни дощі. Температура повітря в усіх областях різко впаде. У Київській областя вдень буде +7+9.

Також синоптик Наталка Діденко попередила про похолодання до +4 градусів у понеділок, 7 жовтня. Також, за її даними, у понеділок у всіх регіонах, окрім півдня, очікуються нічні заморозки. У західних та північних областях можливий мокрий сніг, на півдні - періодичні дощі.

Раніше в Українському Гідрометцентрі попередили, що у понеділок, 7 жовтня, у більшості областей України очікуються сильні заморозки.