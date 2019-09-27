В Україні на вихідних очікується потепління

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві у суботу опадів не передбачається, температура +17

Погода в Україні на вихідних, 27 і 28 вереня, буде теплою та хмарною, очікуються дощі, температура +24. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

За прогнозом, у суботу та неділю очікується відчутне потепління. Вдень 28 вересня температура повітря прогріється до +15 +20 градусів, а 29 вересня - до +18 +24 градусів. На півночі країни на 2-4 градуси буде нижче.



У суботу опади найбільш ймовірні у західних областях, на решті території України переважатиме суха погода.

У неділю атмосферний фронт протягне дощі практично всіма областями, впродовж дня дощі пройдуть по всій теріторії країни.

У Києві у суботу, 28 вересня, опадів не передбачається. Температура повітря становитиме близько +17 градусів. У неділю, 29 вересня, у столиці пройдуть дощі, але буде ще тепліше, до +19 градусів.

Нагадаємо, за данними Укргідрометцентру, на вихідних в Україні очікуються дощі, температура повітря вдень прогріється до +20 +22 градусів.

Крім того, РБК-Україна повідомляло, що в кінці вересня - початку жовтня в Україні значно потеплішає, але "бабине літо" очікується не на всій території України, а лише на сході і півдні України

Додамо, що заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентр уточнила, що заморозків саме в Києві цієї осені ще не було, хоча по Україні дві ночі поспіль спостерігалися від'ємні значення температури.