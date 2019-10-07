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Завтра вночі в Україні очікуються заморозки

Новини » Надзвичайні події    07.10.2019 - 10:34
Завтра вночі в Україні очікуються заморозки
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Вдень максимально очікується +12

Погода в Україні у вівторок, 8 жовтня: очікується похолодання та морози вночі. Про це написала синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook.

Вона зазначила, що 8-го жовтня в Україні переважатиме повітряна маса арктичного походження.

Завтра вночі в Україні очікуються заморозки

"Вночі очікується 0-4 градуси морозу, на високогір'ї Карпат і нижче, протягом дня - просто якесь знущання над громадянами: максимально +7+12 градусів. Єдиний осередок тепла і, що особливо дотепно з боку атмосфери - це буде вночі - виявиться на півдні. У Криму, на Запоріжжі та на Донеччині у нічні години місцями передбачається +10+15 градусів", - поінформувала Діденко.

Завтра вночі в Україні очікуються заморозки

За словами синоптика, опади в більшості областей України малоймовірні, лише у Харківській та Луганській областях пройдуть невеликі дощі.

"У Києві вівторок буде холодним: вночі 0-2 градуси морозу, вдень +8+10 градусів. Без опадів", - додала Діденко.

Нагадаємо, погода в Україні сьогодні погіршиться, очікуються сильні заморозки, які досягнуть -6. Так, сьогодні вночі і до 9 жовтня у північних, західних і центральних областях заморозки в повітрі досягнуть -5.

Як писало РБК-Україна, синоптики Українського Гідрометцентру дали прогноз погоди 7 жовтня: у всіх областях, крім Запорізької, Одеської, Миколаївської та Херсонської, мінлива хмарність. На півдні країни дощі. Температура повітря в усіх областях різко впаде.

Також синоптик Наталія Діденко раніше попереджала про похолодання до +4 градусів у понеділок, 7 жовтня. Також синоптик підкреслювала, що в західних і північних областях можливий мокрий сніг, на півдні - періодичні дощі.

Раніше в Українському Гідрометцентрі анонсували, що в понеділок, 7 жовтня, у більшості областей України очікуються сильні заморозки.

Сьогодні на півдні очікуються дощі Завтра вночі в Україні очікуються заморозки
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