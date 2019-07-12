ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Синоптик дала прогноз погоди на вихідні

Новини » Суспільство    12.07.2019 - 12:27
Синоптик дала прогноз погоди на вихідні
Ілюстративне фото (pixabay.com)

На вихідних в Україні очікуються грози

Погода в Україні 13 та 14 липня очікується прохолодною та дощовою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення синоптика Наталки Діденко у Facebook.

За даними синоптика, у суботу, 13 липня, дощі, місцями з грозами, можливі на заході, півночі та сході країни. Разом з тим, у центрі та півдні опадів не очікується. Температура повітря вдень становитиме від +20 до +26 градусів, на півдні до +28 градусів. Вночі прохолодно - від +12 до +16 градусів, в Карпатах - від +8 до +13 градусів.

У неділю, 14 липня, дощі з окремими грозами пройдуть у західних та північних областях, на решті території - без істотних опадів. У неділю на заході похолодає до +17+23 градусів, а на півдні та сході очікується потепління до +29 градусів, на півночі та в центрі - до +26 градусів.

"У Києві в суботу та неділю є ймовірність локальних дощів і навіть місцями з грозою, не забудьте парасолі та засоби захисту від дощу. Температура повітря у Києві 13 липня вдень +21+24 градуси, 14 липня +23+25 градусів. Вночі передбачається в межах +10+14 градусів, холоднувато", - повідомила вона.

Синоптик дала прогноз погоди на вихідні

Фото: facebook.com/tala.didenko

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 12 липня, по всій території України очікуються дощі з грозами.

Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку Завтра в Україні очікуються дощі
Новини України Погода
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся