ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку

Новини » Надзвичайні події    12.07.2019 - 10:21
Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Зокрема, в Криму сьогодні надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Погода в Україні 12 липня сприяє підвищенню рівня пожежної небезпеки у більшості областей. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані українського Гідрометцентра.

Як зазначається, сьогодні у Вінницькій, Черкаській, більшості районів Рівненської, Полтавської, Луганської, Донецької,Запорізької, Миколаївської, Одеської областей та в Криму надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

РБК-Україна писало про прогноз погоди на сьогодні. Як зазначається, дощі і грози по всій території країни, крім Запорізької області. Температура повітря вдень досягне +26. У Києві також обіцяють дощі, хоча ранок був сонячним. У Криму та Кримській області очікуються дощі та температура повітря +25.

За даними синоптика Наталки Діденко, сьогодні вдень буде тепло у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях. 

"На значній частині території центру, півдня та сходу - без істотних опадів. У Києві на Петра й Павла - локальні дощі, трохи потепліє, вдень очікується близько +23 градусів", - повідомила вона.

Завтра в Україні очікуються дощі Київ у найближчі години накриє гроза
Новини України пожарная опасностьПогода
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся