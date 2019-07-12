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Сьогодні Україну накриють дощі з грозами

Новини » Суспільство    12.07.2019 - 08:24
Сьогодні Україну накриють дощі з грозами
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Дощі з грозами сьогодні у східній та західній частинах країни

Погода в Україні 12 липня погіршиться, по всій території очікуються дощі з грозами. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на український Гідрометцентр.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозом синоптиків, дощі з грозами сьогодні у східній та західній частинах країни. Температура повітря вдень підніметься до +20+26, а вночі очікується +10+12. Тільки в Запорізькій області сьогодні сонячно, без опадів, а температура повітря складе +20+24.

На півдні України сьогодні дощі з грозами. Стовпчик термометра підніметься до +22+26. У Криму та Кримській області очікуються дощі та температура повітря +25.

Сьогодні Україну накриють дощі з грозами

Погода у Києві на сьогодні

Синоптики попереджають, що сьогодні у Києві дощі з грозами. Температура повітря вдень стабільно +20+22, а вночі очікується +11+13.

Сьогодні Україну накриють дощі з грозами

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