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Синоптик дала прогноз на завтра и до конца недели в Украине

Украина, Среда 15 января 2025 16:27
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Синоптик дала прогноз на завтра и до конца недели в Украине Фото: синоптик рассказала о погоде в Украине 16-19 января (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 16 января, в Украину снова зайдет антициклон Beate. В то же время до конца недели будет тепло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"Завтра, 16 января, практически вся континентальная Европа будет принадлежать зоне влияния антициклона по имени Beate. Поэтому повсюду, включая, конечно, Украину в четверг существенные осадки маловероятны", - рассказала она.

Только в Карпатах, по словам синоптика, будет выпадать небольшой снег и мокрый снег, а температура воздуха постепенно будет повышаться.

"Ближайшей ночью в Украине ожидается от -5...+1 градусов, в Карпатах до -5...-10 градусов. В течение дня четверга в большинстве областей +1...+6 градусов", - отметила Диденко.

Погода в Киеве и до конца недели в Украине

В Киеве 16 января будет без осадков. Ночью около 0, днем +1...+3 градусов.

В пятницу, 17 января, в Украине, кроме западных областей, пройдут дождь и мокрый снег, местами возможно налипание мокрого снега.

Температура воздуха будет достаточно высокой до конца недели.

Антициклон Beate в Украине

О том, что в Украину придет антициклон Beate сообщалось еще 13 января. При этом синоптики еще вчера, 14 января, предупреждали, что в дальнейшем в Украине ожидается постепенное повышение температуры воздуха.

Подробнее о погоде на текущую рабочую неделю в Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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