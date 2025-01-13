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В Украину придет антициклон Beate. Какую погоду ждать сегодня

Украина, Понедельник 13 января 2025 07:00
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В Украину придет антициклон Beate. Какую погоду ждать сегодня Фото: синоптик дала прогноз на сегодня в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 13 января, в Украину придет антициклон Beate, поэтому будет сухо, но прохладно. Следует быть осторожными из-за гололеда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"Понедельник в Украине будет прохладным, преимущественно сухим - небольшой мороз подсушит поверхность. Однако этот же незначительный мороз повлечет гололедицу на дорогах", - рассказала она.

Утром небольшой снег пройдет на западе и в восточных областях Украины. Однако, по данным синоптика, антициклон Beate вытеснит осадки.

В Украину придет антициклон Beate. Какую погоду ждать сегодня

В Украину зайдет антициклон Beate и вытеснит осадки (t.me/PohodaNatalka/3088)

Погода в Киеве и потепление в Украине

В Киеве в понедельник, 13 января, будет без осадков. На дорогах гололедица, днем около 0.

"В дальнейшем погода не претерпит существенных изменений, а с 16 января даже ожидается небольшое потепление", - отметила Диденко.

Зимняя гроза на Среднем Западе

По состоянию на утро 6 января зимняя гроза была зарегистрирована на большей части южного Среднего Запада, а также в Мэриленде, Вирджинии и Вашингтоне, округе Колумбия.

Это явление обычно случается в условиях определенной атмосферной нестабильности, где одновременно сочетаются низкая температура воздуха, высокий уровень влажности и вертикальная конвекция.

В отличие от летних гроз, где гром слышно за километры, снег приглушает его звук, ограничивая расстояние. Это снижает внимание людей к приближению опасного явления, увеличивая риск чрезвычайных ситуаций, таким образом делая зимнюю грозу более опасной.

Напомним, на днях в Киеве можно было наблюдать снежную грозу. Синоптики заверили киевлян, что в этом нет ничего серьезного.

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