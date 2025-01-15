Синоптик дала прогноз на завтра та до кінця тижня в Україні
Завтра, 16 січня, в Україну знову зайде антициклон Beate. Водночас до кінця тижня буде тепло.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.
"Завтра, 16 січня, практично вся континентальна Європа належатиме зоні впливу антициклону на ім'я Beate. Тому повсюди, включно, звичайно, з Україною у четвер істотні опади малоймовірні", - розповіла вона.
Лише в Карпатах, за словами синоптика, випадатиме невеликий сніг та мокрий сніг, а температура повітря поступово буде підвищуватися.
"Найближчої ночі в Україні очікується від -5...+1 градусів, в Карпатах до -5...-10 градусів. Протягом дня четверга у більшості областей +1...+6 градусів", - зазначила Діденко.
Погода у Києві та до кінця тижня в Україні
У Києві 16 січня буде без опадів. Вночі близько 0, вдень +1...+3 градусів.
У п'ятницю, 17 січня, в Україні, окрім західних областей, пройдуть дощ та мокрий сніг, подекуди можливе налипання мокрого снігу.
Температура повітря буде досить високою до кінця тижня.
Антициклон Beate в Україні
Про те, що в Україну прийде антициклон Beate повідомлялось ще 13 січня. При цьому синоптики ще вчора, 14 січня, попереджали, що надалі в Україні очікується поступове підвищення температури повітря.
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