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Синоптик дала прогноз на завтра та до кінця тижня в Україні

Україна, Середа 15 січня 2025 16:27
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Синоптик дала прогноз на завтра та до кінця тижня в Україні Фото: синоптик розповіла про погоду в Україні 16-19 січня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 16 січня, в Україну знову зайде антициклон Beate. Водночас до кінця тижня буде тепло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"Завтра, 16 січня, практично вся континентальна Європа належатиме зоні впливу антициклону на ім'я Beate. Тому повсюди, включно, звичайно, з Україною у четвер істотні опади малоймовірні", - розповіла вона.

Лише в Карпатах, за словами синоптика, випадатиме невеликий сніг та мокрий сніг, а температура повітря поступово буде підвищуватися.

"Найближчої ночі в Україні очікується від -5...+1 градусів, в Карпатах до -5...-10 градусів. Протягом дня четверга у більшості областей +1...+6 градусів", - зазначила Діденко.

Погода у Києві та до кінця тижня в Україні

У Києві 16 січня буде без опадів. Вночі близько 0, вдень +1...+3 градусів.

У п'ятницю, 17 січня, в Україні, окрім західних областей, пройдуть дощ та мокрий сніг, подекуди можливе налипання мокрого снігу.

Температура повітря буде досить високою до кінця тижня.

Антициклон Beate в Україні

Про те, що в Україну прийде антициклон Beate повідомлялось ще 13 січня. При цьому синоптики ще вчора, 14 січня, попереджали, що надалі в Україні очікується поступове підвищення температури повітря.

Детальніше про погоду на поточний робочий тиждень в Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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