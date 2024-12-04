Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине и рассказала, когда ждать снега и дождей

Фото: стало известно, когда в Украине ждать снега и дождей (Getty Images)

Сегодня, 4 декабря, будет без осадков. Но радоваться сильно не стоит - снег с дождями уже не за горами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"4 декабря в Украине осадков существенных не предвидится. Ветер тихий, не сильный, юго-восточного направления", - рассказала она. Температура воздуха, по данным синоптика, опять же особо не меняется. "В течение дня среды в Украине ожидается от -2....+4 градусов, в Крыму +4...+6, на юге Крыма до +6...+10 градусов", - отметила Диденко. Погода в Киеве и когда ожидать осадков В Киеве 4 декабря будет без существенных осадков, днем около 0. "Первые какие-то более заметные осадки появятся на Николая, 6 декабря", - предупредила синоптик.