Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні та розповіла, коли чекати снігу та дощів

Сьогодні, 4 грудня, буде без опадів. Але радіти сильно не варто - сніг із дощами вже не за горами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"Перші якісь більш помітні опади з'являться на Миколая, 6 грудня", - попередила синоптик.

У Києві 4 грудня буде без істотних опадів, вдень близько 0.

"Протягом дня середи в Україні очікується від -2....+4 градусів, в Криму +4...+6, на півдні Криму до +6...+10 градусів", - зазначила Діденко.

Температура повітря, за даними синоптика, знову ж таки особливо не міняється.

"4 грудня в Україні опадів істотних не передбачається. Вітер тихий, не сильний, південно-східного напрямку", - розповіла вона.

Підсумки осені в Києві

Осінь 2024 увійшла до трійки найтепліших в історії Києва. Середня температура повітря осені 2024 у Києві склала 11,4 градусів тепла. Це на 2,7 градусів вище за середні багаторічні значення.

Зокрема, середньомісячна температура повітря у листопаді 2024 року в Києві дорівнювала 2,7 градусів тепла. Це на 0,1 градусів вище за кліматичну норму.

Що стосується грудня, то синоптик Наталка Діденко нещодавно прогнозувала потепління в Україні. Детальніше про погоду на перший тиждень грудня - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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