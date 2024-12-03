Синоптик дала прогноз на сегодня и рассказала, когда в Украине потеплеет

Сегодня, 3 декабря, погода в Украине будет находиться под влиянием антициклона. Также в ближайшее время прогнозируется потепление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"Сегодня в Украине погода не претерпит особых изменений. Практически повсюду будет без осадков, потому что антициклон, разве что периодически с туманами", - рассказала она.

Температура воздуха днем, по данным синоптика, будет колебаться от -2...+3 градусов, в южной части и в западных областях +1...+6 градусов.

Погода в Киеве и когда ждать потепления

В Киеве 3 декабря будет без осадков, днем 0...+2 градусов тепла. В дальнейшем погода в Украине особо не изменится.

"Будет без осадков, умеренные градусы, без похолодания, а с 7 по 10 декабря даже немного потеплеет", - констатировала Диденко.