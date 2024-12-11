Синоптик дала прогноз на сегодня и завтра, назвав дату похолодания
Сегодня, 11 декабря, над Украиной продолжит нависать циклон. При этом уже к выходным погода изменится в худшую сторону.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.
"Циклон вместе с атмосферными фронтами будет определять 11 декабря влажную и облачную погоду в Украине. Пройдут практически повсеместно мокрый снег и дождь. На западе и севере местами гололед и налипание мокрого снега", - рассказала она.
Кроме того, по данным синоптика, видимость из-за облачности и осадков будет невысокой, из-за осадков на дорогах сложно.
"Температура воздуха и ночью, и днем будет крутиться вблизи 0, днем в южной части +4...+9, в Крыму до +9....+12 градусов", - отметила Диденко.
Погода в Киеве и на ближайшие дни: когда похолодает
В Киеве в среду, 11 декабря, ожидается дождь, временами мокрый снег, в течение суток температура воздуха около 0.
А уже 12 декабря осадков в Украине станет меньше, температура воздуха немного снизится, а в течение 13-14 декабря в большинстве областей Украины ожидается ощутимое похолодание до умеренных морозов.
"Более теплая погода восстановится с 15 декабря", - предупредила синоптик.
Открытие сезона лавин и приход зимы в столицу
По данным синоптиков, 10 декабря в связи с высотой снежного покрова более 30 см и выпадением твердых осадков более 110 мм, лавиноопасный сезон в районе Черногорского массива объявляется открытым.
Кроме того, на днях климатологи зафиксировали устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 0 градусов в сторону понижения, который состоялся в столице 24 ноября, что свидетельствует о начале метеорологической зимы в Киеве. Зима пришла на пять дней раньше климатической нормы.
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