Весна посреди декабря. Синоптики дали прогноз на новую рабочую неделю в Украине

Всю новою рабочую неделю в Украине будет "гулять" потепление, как весной. Максимально температура поднимется до +13 градусов.

Понедельник-вторник, 9-10 декабря

К потеплению погода в Украине начала готовиться с выходных. В воскресенье, 8 декабря, температура, в частности, в Крыму, поднялась до +13 градусов. И это при том, что на востоке, и частично на севере (с заходом на Киев) ночью еще сохранялась минусовая температура.

В понедельник, 9 декабря, синоптики прогнозируют "плюсы" даже ночью. В частности, максимально температура поднимется в Крыму, до +13 градусов. Холоднее всего будет на востоке, севере и в западных регионах. В тех областях, которые расположены ближе к югу, будет теплее, днем на уровне +7 градусов. Что касается осадков, то дожди пройдут везде, кроме:

Черниговской, Сумской, Киева, Киевской;

Днепропетровской, Запорожской, Полтавской;

Харьковской, Донецкой, Луганской областей.

Во вторник, 10 декабря, потепление в Украине удержится - и ночью, и днем. Дожди при этом зальют всю Украину. В Крыму будет теплее всего, в пределах +11...+13 градусов. При этом, как и в понедельник, теплее всего будет в регионах, прилегающих к южным областям.

Погода в Украине 9-10 декабря (meteo.gov.ua)

Среда-четверг, 11-12 декабря

В среду, 11 декабря, потепление начнет "сдавать позиции". Ночные "минусы" проявятся на крайнем западе и крайней севере, а именно:

в Волынской, Львовской областях, на Прикарпатье;

в Сумской области.

Днем теплее всего будет на юге, в Крыму до +10 градусов. Холоднее всего днем будет в Сумской, Волынской, Львовской областях. В эти регионы вернутся дневные "минусы".

Что касается осадков, то дожди продолжат заливать всю территорию Украины. Причем на западе с переходом на центр Украины дожди перемешаются со снегом. В Киеве тоже будет снег с дождем, и днем и ночью в пределах 0...+2.

В четверг, 12 декабря, температура значительно снизится до +7 в Крыму. Ночью минусовая температура ожидается во всех западных областях и в Сумской области.

На юге, на юго-востоке и на востоке пройдут дожди. В Николаевской и Одесской областях к дождям присоединится снег, как и в других областях, начиная с Житомирской области с переходом на центр. Также снег с дождем вероятен в Сумской, Харьковской, Полтавской областях.

Без осадков будет на западе и в Черниговской области. В Киеве придет зима в виде снега с дождем, ночью и днем до +2.

Погода в Украине 11-12 декабря (meteo.gov.ua)

Пятница, 13 декабря

В пятницу, 13 декабря, осадки с территории Украины уйдут. При этом во всех областях значительно похолодает. Небольшие, но "минусы" стоит ждать в большинстве регионов, как днем, так и ночью. Будет создаваться ощущение, что потепления и не было.

Теплее всего будет в Крыму, в Одесской области и на Закарпатье, днем до +4 градусов. В Киеве будет без осадков, ночью -1...-3, днем - -1...+1 градусов.

Погода в Украине 13 декабря (meteo.gov.ua)