Синоптик дала прогноз на сьогодні і завтра, назвавши дату похолодання
Сьогодні, 11 грудня, над Україною продовжить нависати циклон. При цьому вже до вихідних погода зміниться в гірший бік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.
"Циклон разом із атмосферними фронтами визначатиме 11 грудня вологу та хмарну погоду в Україні. Пройдуть практично повсюди мокрий сніг та дощ. На заході та півночі місцями ожеледь та налипання мокрого снігу", - розповіла вона.
Крім того, за даними синоптика, видимість через хмарність та опади буде невисокою, через опади на дорогах складно.
"Температура повітря і вночі, і вдень крутитиметься поблизу 0, вдень у південній частині +4...+9, в Криму до +9....+12 градусів", - зазначила Діденко.
Погода в Києві та на найближчі дні: коли похолодає
У Києві у середу, 11 грудня, очікується дощ, часом мокрий сніг, протягом доби температура повітря близько 0.
А вже 12 грудня опадів в Україні поменшає, температура повітря трохи знизиться, а впродовж 13-14 грудня в більшості областей України очікується відчутне похолодання до помірних морозів.
"Тепліша погода відновиться з 15 грудня", - попередила синоптик.
Відкриття сезону лавин та прихід зими до столиці
За даними синоптиків, 10 грудня у зв'язку з висотою снiгового покриву бiльше 30 см та випадiнням твердих опадiв бiльше 110 мм, лавинонебезпечний сезон в районi Чорногiрського масиву оголошується вiдкритим.
Крім того, днями кліматологи зафіксували стійкий перехід середньодобової температури повітря через 0 градусів в бік зниження, який відбувся у столиці 24 листопада, що свідчить про початок метеорологічної зими у Києві. Зима прийшла на п’ять днів раніше кліматичної норми.
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