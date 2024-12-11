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Синоптик дала прогноз на сьогодні і завтра, назвавши дату похолодання

Україна, Середа 11 грудня 2024 07:00
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Синоптик дала прогноз на сьогодні і завтра, назвавши дату похолодання Фото: синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 11 грудня, над Україною продовжить нависати циклон. При цьому вже до вихідних погода зміниться в гірший бік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"Циклон разом із атмосферними фронтами визначатиме 11 грудня вологу та хмарну погоду в Україні. Пройдуть практично повсюди мокрий сніг та дощ. На заході та півночі місцями ожеледь та налипання мокрого снігу", - розповіла вона.

Крім того, за даними синоптика, видимість через хмарність та опади буде невисокою, через опади на дорогах складно.

"Температура повітря і вночі, і вдень крутитиметься поблизу 0, вдень у південній частині +4...+9, в Криму до +9....+12 градусів", - зазначила Діденко.

Погода в Києві та на найближчі дні: коли похолодає

У Києві у середу, 11 грудня, очікується дощ, часом мокрий сніг, протягом доби температура повітря близько 0.

А вже 12 грудня опадів в Україні поменшає, температура повітря трохи знизиться, а впродовж 13-14 грудня в більшості областей України очікується відчутне похолодання до помірних морозів.

"Тепліша погода відновиться з 15 грудня", - попередила синоптик.

Відкриття сезону лавин та прихід зими до столиці

За даними синоптиків, 10 грудня у зв'язку з висотою снiгового покриву бiльше 30 см та випадiнням твердих опадiв бiльше 110 мм, лавинонебезпечний сезон в районi Чорногiрського масиву оголошується вiдкритим.

Крім того, днями кліматологи зафіксували стійкий перехід середньодобової температури повітря через 0 градусів в бік зниження, який відбувся у столиці 24 листопада, що свідчить про початок метеорологічної зими у Києві. Зима прийшла на п’ять днів раніше кліматичної норми.

Детальніше про погоду на поточний робочий тиждень - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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