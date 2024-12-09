Климатологи объявили о приходе зимы в Киев

Климатическая зима началась в Киеве на пять дней раньше нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию .

Как отмечают климатологи, устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 0 градусов в сторону понижения состоялся в Киеве 24 ноября, что свидетельствует о начале метеорологической зимы в столице.

"Зима пришла на пять дней раньше климатической нормы", - говорится в сообщении.

Раньше всего в Киев зима приходила 20 октября в 1920 году, а самое позднее - 29 декабря в 2015 году. В 2019-2020 годах метеорологическая зима так и не наступила.