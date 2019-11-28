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Синоптик розповіла, яка буде погода на початку грудня

Новини » Суспільство     28.11.2019 - 11:11
Синоптик розповіла, яка буде погода на початку грудня
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Синоптик розповіла, коли знову потепліє

Погода в Україні на початку грудня матиме різкі зміни. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Синоптик зазначила, що 1-2 грудня прийде похолодання, а 4-5 грудня в Україні знову потепліє.

"Хто любить гойдалки та інші атракціони - ви не самі. Атмосфера також таке любить", - написала вона.

Нагадаємо, синоптики попередили, що сьогодні у Закарпатській області буде дощ з снігом.

Також сьогодні у західних, вночі та в східних, Дніпропетровській, Херсонській і Запорізькій областях буде дощ, місцями з мокрим снігом. На Закарпатті очікується значний дощ, а на решті території без істотних опадів.

Також синоптик Наталка Діденко повідомила, що температура повітря протягом дня у четвер у більшості областей +3 +7 градусів. Синоптик також додала, що у п`ятницю, 29 листопада, в Україні побільшає вологи, дощі пройдуть практично повсюди, включно з Києвом, а похолодання повернеться з 1-2 грудня.

Діденко написала, що 28-го листопада опадів у східних областях поменшає, залишаться якісь зовсім кволі осередки, невеликі дощі підтягнуться із Польщі, Угорщини та Словаччини в наші західні області.

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