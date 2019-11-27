В Україні у четвер очікується потепління

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

У четвер на території України переважно без опадів

Погода в Україні 28 листопада: очікується потепління. Про це у своєму Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

Вона зазначила, що у четвер опадів у східних областях поменшає.

"В Україні сьогодні і мряка, і тумани, і дощ, і сніг, і сонце, вибирай, що хочеш. Що завтра? 28-го листопада опадів у східних областях поменшає, залишаться якісь зовсім кволі осередки, невеликі дощі підтягнуться із Польщі, Угорщини та Словаччини в наші західні області. На решті території України буде без істотних опадів", - повідомила синоптик.

Діденко підкреслила, що температура повітря протягом дня у четвер у більшості областей +3 +7 градусів.

"Температура повітря порадує, протягом дня у більшості областей +3 +7 градусів, на заході та півдні +6 +12 градусів. Найближчої ночі лише трохи поморозить північну частину, 0-3 градуси морозу. Вітер буде південним, 5-10 м/с. У Києві завтра, у четвер, без суттєвих опадів, вночі близько нуля, вдень +2 +4 градуси", - сказано у повідомленні.

Синоптик також додала, що у п`ятницю, 29 листопада, в Україні побільшає вологи, дощі пройдуть практично повсюди, включно з Києвом, а похолодання повернеться з 1-2 грудня.

Нагадаємо, погода в Україні 26 листопада покращиться, йде потепління з дощами.

Крім того, місцями можливий дощ з мокрим снігом.

Як писало РБК-Україна, погода в Україні з неділі погіршиться, знову похолодає і будуть морози. Похолодання прийде 1-2 грудня.