Сыновья Трампа хотят приобрести украинские технологии дронов (детали)
Сыновья президента США Дональда Трампа, Эрик и Дональд-младший, инвестировали в стартап Powerus, который планирует покупать украинских производителей беспилотников. Компания намерена лицензировать украинские технологии для производства дронов на территории Соединенных Штатов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
Стартап Powerus планирует выйти на биржу NASDAQ через механизм "обратного слияния" с компанией Aureus Greenway Holdings, которая сейчас владеет полями для гольфа во Флориде. Среди ключевых акционеров этой структуры - инвестиционный фонд семьи Трампов American Ventures.
Кроме того, акционером проекта является компания Unusual Machines, занимающаяся производством компонентов для дронов. Членом ее консультативного совета и совладельцем является Дональд Трамп-младший.
Гендиректор Powerus Эндрю Фокс объяснил такое изменение профиля бизнеса тем, что рынок дронов будет развиваться значительно быстрее рынка гольфа.
Планы относительно украинских технологий
Сооснователь Powerus и ветеран Сил специальных операций США Бретт Великович подтвердил, что компания уже ведет переговоры с украинскими разработчиками. Цель стартапа - либо полный выкуп украинских предприятий, либо лицензирование их технологий.
По словам Великовича, опыт украинских производителей, полученный в реальных боевых условиях, является чрезвычайно ценным для создания эффективных беспилотников в США.
Что известно о Powerus
Основанный в 2025 году стартап Powerus стремительно ворвался на рынок DefenseTech США. Компания с офисом во Флориде фокусируется на мощных беспилотниках для моря и воздуха, которые могут поднимать грузы массой до 450 кг, и внедряет инновации в области пожаротушения.
Особое внимание привлекает связь стартапа с семьей Трампа и его активный интерес к украинским военным технологиям, которые Powerus планирует закупать для собственных разработок.
Почему украинские дроны выгодны
Украина предлагает миру революционно дешевый способ борьбы с иранскими беспилотниками. Пока одна ракета к системе Patriot обходится бюджету в 4 млн долларов, украинский дрон-перехватчик стоит всего считанные тысячи долларов, что делает его идеальным инструментом против "Шахедов" (30 тысяч долларов за единицу). Этот технологический прорыв привлек внимание Пентагона и правительства Катара.
Как сообщают иностранные СМИ, эти государства рассматривают возможность импорта украинских технологий для защиты своего воздушного пространства за минимальные средства.