Сини Трампа хочуть придбати українські технології дронів (деталі)

Сини президента США Дональда Трампа, Ерік та Дональд-молодший, інвестували у стартап Powerus, який планує купувати українських виробників безпілотників. Компанія має намір ліцензувати українські технології для виробництва дронів на території Сполучених Штатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Стартап Powerus планує вийти на біржу NASDAQ через механізм "зворотного злиття" з компанією Aureus Greenway Holdings, яка наразі володіє полями для гольфу у Флориді. Серед ключових акціонерів цієї структури - інвестиційний фонд родини Трампів American Ventures.

Окрім того, акціонером проєкту є компанія Unusual Machines, що займається виробництвом компонентів для дронів. Членом її консультативної ради та співвласником є Дональд Трамп-молодший.

Гендиректор Powerus Ендрю Фокс пояснив таку зміну профілю бізнесу тим, що ринок дронів розвиватиметься значно швидше за ринок гольфу.

Плани щодо українських технологій

Співзасновник Powerus і ветеран Сил спеціальних операцій США Бретт Велікович підтвердив, що компанія вже веде переговори з українськими розробниками. Мета стартапу - або повний викуп українських підприємств, або ліцензування їхніх технологій.

За словами Веліковича, досвід українських виробників, здобутий у реальних бойових умовах, є надзвичайно цінним для створення ефективних безпілотників у США.

Що відомо про Powerus

Заснований у 2025 році стартап Powerus стрімко увірвався на ринок DefenseTech США. Компанія з офісом у Флориді фокусується на потужних безпілотниках для моря та повітря, які можуть підіймати вантажі масою до 450 кг, і впроваджує інновації в галузі пожежогасіння.

Особливу увагу привертає зв’язок стартапу з родиною Трампа та його активний інтерес до українських військових технологій, які Powerus планує закуповувати для власних розробок.