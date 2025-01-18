Сына нардепа разоблачили на хищении денег: детали дела

По данным источников РБК-Украина, фигурантом дела является сын нардепа Андрея Лопушанского. Он был избран как самовыдвиженцем по 125 округу (Львовская область). Является заместителем председателя Комитета ВРУ по вопросам бюджета.

По данным следствия, с сентября по декабрь 2019 года сын нардепа совместно с чиновниками Верхнесиневидненского поселкового совета Сколевского района и должностными лицами подконтрольных ему коммерческих структур разработали схему завладения бюджетными средствами общины.

ГБР отмечает, что сделка была реализована при приобретении и поставке оборудования с комплектующими материалами в рамках объекта "Реконструкция уличного освещения с использованием инновационных энергоэффективных мероприятий возобновляемых источников энергии".

В результате преступной схемы убытки государства составляют почти миллион гривен.

Правоохранители провели обыски по месту жительства подозреваемого и его отца. Сыну нардепа объявили подозрение в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Фото: ГБР вручило подозрение сыну нардепа (dbr.gov.ua)