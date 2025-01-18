Сина нардепа викрили на розкраданні грошей: деталі справи

За даними джерел РБК-Україна, фігурантом справи є син нардепа Андрія Лопушанського. Він був обраний як самовисуванець за 125 округом (Львівська область). Є заступник голови Комітету ВРУ з питань бюджету.

За даними слідства, з вересня по грудень 2019 року син нардепа спільно із посадовцями Верхньосиньовидненської селищної ради Сколівського району та посадовцями підконтрольних йому комерційних структур розробили схему заволодіння бюджетними коштами громади.

ДБР зазначає, що оборудка була реалізована під час придбання та поставки обладнання з комплектуючими матеріалами у межах об’єкту "Реконструкція вуличного освітлення з використанням інноваційних енергоефективних заходів відновлювальних джерел енергії".

Внаслідок злочинної схеми збитки держави становлять майже мільйон гривень.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання підозрюваного та його батька. Сину нардепа оголосили підозру у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України). Його загрожує до 12 років позбавлення волі.

Фото: ДБР вручило підозру сину нардепа (dbr.gov.ua)