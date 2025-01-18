"Донатил" на армию РФ. В Киеве задержали топ-менеджера одного из крупнейших банков Украины
В Киеве задержали директора Департамента одного из крупнейших банков Украины. Он финансировал российскую армию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ).
"Служба безопасности задержала в Киеве чиновника, который причастен к финансированию войны РФ против Украины. Им оказался директор Департамента сопровождения информационных систем одного из крупнейших банков Украины", - говорится в сообщении.
Как рассказали в СБУ, топ-менеджер банка регулярно перечислял свои деньги на нужды оккупационных группировок России.
"Для этого уже после начала полномасштабной войны банкир открыл счет на одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж. В дальнейшем через эту платформу он переводил средства на цифровые кошельки оккупантов", - рассказали в ведомстве.
Топ-менеджер одного из крупнейших банков Украины задержан в Киеве, финансировал армию РФ (t.me/SBUkr)
Сейчас правоохранители устанавливают точные суммы его "донатов".
"Информацию о сборе денег на нужды оккупантов украинский банкир получал в тематических Telegram-каналах. Во время обыска в доме задержанного обнаружен паспорт гражданина РФ, российские рубли, мобильные телефоны и компьютер с доказательствами преступлений", - констатировали в СБУ.
Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Как сообщалось, россиянин, который в Харькове был сотрудником украинского банка, работал на спецслужбы РФ. Благодаря расследованию его преступлений, правоохранители смогли найти его приспешника - руководителя одного местного филиала популярного украинского банка.
Кроме того, один из руководителей департамента безопасности «Укрэнерго» "сливал" информацию о последствиях ударов РФ по энергетическим объектам Украины. Также он оправдывал преступления российских оккупантов.
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