Общество Образование Деньги Изменения

Сын мэра Умани незаконно оформил инвалидность, выплаты проиграл в казино: детали схемы

Фото: сын мэра Умани незаконно оформил инвалидность (facebook.com/UA-National-Police)
Автор: Константин Широкун, Юлия Акимова

Сын мэра Умани Черкасской области незаконно получил инвалидность, а полученные социальные выплаты проиграл в онлайн-казино.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники и пресс-службу Национальной полиции.

Не имея никаких медицинских оснований, мужчина с помощью поддельных документов добился установления себе второй группы инвалидности и в течение длительного времени получал государственную социальную помощь. Следствием установлено, что большинство полученных средств он проиграл в онлайн-казино.

Детали дела

Чтобы оформить инвалидность, фигурант по предварительному сговору с медицинскими работниками, организовал изготовление фальсифицированного направления на МСЭК.

На основании этого документа медико-социальная экспертная комиссия безосновательно присвоила ему вторую группу инвалидности бессрочно. Национальная полиция уже аннулировала незаконно оформленную инвалидность и задокументировала все обстоятельства ее назначения.

Кроме того, используя те же схемы, мужчина оформил статус внутренне перемещенного лица, на который он не имел права, и получал дополнительные социальные выплаты.

В рамках расследования проведены обыски, изъята финансовая документация, материалы МСЭК, данные банковских счетов, поддельные справки и другие доказательства.

Выводы медико-социальных экспертиз и судебно-медицинской экспертизы подтвердили, что установленная фигуранту инвалидность была необоснованной и не соответствовала его реальному состоянию здоровья.

Что грозит подозреваемому

Следователи полиции сообщили фигуранту о подозрении в мошенничестве. Полиция также проверяет возможную причастность медицинских работников, которые могли быть привлечены к схеме. Досудебное расследование продолжается.

 

Мошеннические схемы

Напомним, ранее правоохранители разоблачили молодых мужчин на мошенничестве. Они создали в сети фейковую страницу командующего Сил беспилотных систем Роберта "Мадьяра" Бровди и заработали на этом миллион гривен.

Также на днях в сети обнаружили фейковый аккаунт, который выдает себя за командующего Сил ТрО, генерал-майора Игоря Плахуты.

Кроме того, недавно сообщалось, что мошенники в Украине могут распространять в социальных сетях и мессенджерах опасные сообщения о "денежном вознаграждении" за прохождение короткого опроса от имени якобы банка.

Еще украинцев предупредили о схеме мошенников - обман при так называемом "получении посылки" от курьера.

УманьНациональная полиция