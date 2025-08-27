Символическое совпадение: в день рождения Ивана Франко умер его правнук Петр Галущак
В ночь на 27 августа умер правнук выдающегося украинского поэта Ивана Франко - Петр Галущак. Ему было 70 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дом Франко" и департамент по вопросам культуры Львовской ОГА.
"С большой скорбью сообщаем, что в ночь с 26 на 27 августа 2025 года, после продолжительной тяжелой болезни, на 71-м году жизни отошел в вечность Петр Мирославович Галущак - правнук великого Каменяра, украинского гуманиста, поэта и мыслителя Ивана Франко, сын Иванны-"Аси" Франко и Мирослава Галущака", - говорится в официальном сообщении Львовской ОВА.
В течение жизни он популяризировал наследие своего прадеда и активно поддерживал деятельность музея "Дом Франко". Галущак участвовал в культурных мероприятиях, проводил экскурсии и способствовал наполнению фондов учреждения.
Символично, что он умер именно 27 августа - в день рождения Ивана Франко, которому в этом году исполнилось бы 169 лет.
Что известно о правнуке Франко
Петр Галущак родился 12 сентября 1954 года во Львове. Учился в специализированной школе с углубленным изучением английского языка, затем - во Львовском политехническом институте.
В свое время работал инженером-конструктором на "Термоприборе", проходил срочную службу в советской армии. После возвращения занимался инженерной и научной деятельностью, а с 1990 года занимал руководящие должности на предприятиях.
Галущак также был соучредителем и многолетним заместителем председателя Львовского областного союза многодетных семей "Счастливая семья". Вместе с женой Олесей Ярош воспитал шестерых сыновей.
Ранее РБК-Украина писало о смерти Героя Украины, известного агрария и бывшего народного депутата Леонида Яковишина. Он умер 26 июля 2025 года после продолжительной болезни на 87-м году жизни. Яковишин оставил заветную волю быть похороненным в собственноручно построенном мавзолее возле Бобровицы, который стоил более 3 млн долларов. Он был народным депутатом первого созыва, советником премьер-министров и возглавлял аграрное предприятие "Земля и Воля".
Также мы рассказывали о смерти на 97-м году жизни Лидии Тиховлиз - связной ОУН и бывшей политзаключенной советских лагерей. Она пережила арест НКВД, ссылку в Мордовию, работала в Старом Самборе и оставила после себя пример несокрушимости. Ее внук ныне воюет в составе 68-й егерской бригады.