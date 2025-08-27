Символическое совпадение: в день рождения Ивана Франко умер его правнук Петр Галущак

В ночь на 27 августа умер правнук выдающегося украинского поэта Ивана Франко - Петр Галущак. Ему было 70 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дом Франко" и департамент по вопросам культуры Львовской ОГА .

"С большой скорбью сообщаем, что в ночь с 26 на 27 августа 2025 года, после продолжительной тяжелой болезни, на 71-м году жизни отошел в вечность Петр Мирославович Галущак - правнук великого Каменяра, украинского гуманиста, поэта и мыслителя Ивана Франко, сын Иванны-"Аси" Франко и Мирослава Галущака", - говорится в официальном сообщении Львовской ОВА.

В течение жизни он популяризировал наследие своего прадеда и активно поддерживал деятельность музея "Дом Франко". Галущак участвовал в культурных мероприятиях, проводил экскурсии и способствовал наполнению фондов учреждения.

Символично, что он умер именно 27 августа - в день рождения Ивана Франко, которому в этом году исполнилось бы 169 лет.

Что известно о правнуке Франко

Петр Галущак родился 12 сентября 1954 года во Львове. Учился в специализированной школе с углубленным изучением английского языка, затем - во Львовском политехническом институте.

В свое время работал инженером-конструктором на "Термоприборе", проходил срочную службу в советской армии. После возвращения занимался инженерной и научной деятельностью, а с 1990 года занимал руководящие должности на предприятиях.

Галущак также был соучредителем и многолетним заместителем председателя Львовского областного союза многодетных семей "Счастливая семья". Вместе с женой Олесей Ярош воспитал шестерых сыновей.