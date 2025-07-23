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Не сломали ни НКВД, ни лагеря: ушла из жизни связная ОУН Лидия Тиховлиз

Среда 23 июля 2025 16:03
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Не сломали ни НКВД, ни лагеря: ушла из жизни связная ОУН Лидия Тиховлиз Лидия Тиховлиз (фото: facebook.com TruchymIhor)
Автор: Василина Копытко

На 97-м году жизни отошла в вечность Лидия Тиховлиз - связная Организации украинских националистов, бывшая политзаключенная советских лагерей, жительница города Старый Самбор. Ее история борьбы за украинскую свободу, преданность и достоинство стала примером несокрушимости целого поколения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Локальной истории" в Facebook.

Судьба Лидии Тиховлиз: арест, ссылка и семейная трагедия

Лидия родилась 15 декабря 1928 года в национально сознательной семье Марии и Николая Джулинских. Во время учебы во Львовской консерватории присоединилась к молодежной сети ОУН, где около года выполняла функции связной.

В феврале 1946 года ее арестовали органы НКВД. В течение полугода Лидию удерживали во львовской тюрьме "на Лонцкого", а затем приговорили к 10 годам лишения свободы и 5 годам лишения прав. Ее этапировали в Мордовскую ССР на станцию Потьма. Из-за деятельности дочери была депортирована и мать Лидии.

В ссылке Лидия познакомилась со своим будущим мужем - осужденным на 25 лет лагерей Степаном Тиховлизом.

Срок женщина не досидела - ее освободили через несколько месяцев после смерти Сталина - 24 августа 1954 года. Вместе с мужем Лидия поселилась в Старом Самборе во Львовской области. У супругов родились две дочери - Олеся и Орыся.

В Старом Самборе Лидия 2 года проработала в суде. Вела документацию, протоколы судебных заседаний. Потом перевелась деловодом в больницу. Там проработала 30 лет.

Не сломали ни НКВД, ни лагеря: ушла из жизни связная ОУН Лидия ТиховлизЛидия Тиховлиз (фото: Локальная история/Facebook)

Пример для поколений

"Лидия Тиховлиз была уважаемой и хорошо известной в громаде родного города, несмотря на почтенный возраст ходила в храм, посещала культурные и общественные мероприятия", - говорится в сообщении.

История связной УПА была обнародована в книге "Сила сопротивления. Украинцы в советских лагерях", которая вышла в прошлом году.

Внук Лидии Тиховлиз воюет за независимость Украины в составе 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша.

"Искренние соболезнования родным и знакомым Лидии. Светлая память", - добавили в "Локальной истории".

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