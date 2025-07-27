Умер экс-нардеп и известный аграрий Леонид Яковишин

Бывший народный депутат Верховной Рады Украины I созыва, Герой Украины и известный аграрий Леонид Яковишин умер 26 июля 2025 года после продолжительной болезни на 87-м году жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Бобровицкой общины Черниговской области в Facebook .

"Бобровицкий городской совет, исполнительный комитет и вся Бобровицкая община с глубокой скорбью восприняли известие о тяжелой и невосполнимой утрате - смерти Леонида Григорьевича Яковишина, генерального директора ООО "Земля и Воля", Героя Украины", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Яковишин умер 26 июля в Национальном научном центре хирургии и трансплантологии имени Шалимова. Последние дни своей жизни экс-нардеп провел там.

Известно, что ранее Яковишин выразил желание, чтобы его похоронили в специально построенном мавзолее в окрестностях Бобровицы. Этот мавзолей, по приказу умершего, будет всегда открыт для посетителей.

Мавзолей Яковишин построил под влиянием мавзолея французского императора Наполеона. Стоимость здания составила более трех миллионов долларов - в частности, мавзолей украшен белым мрамором и сусальным золотом.

Что известно о Леониде Яковишине

Леонид Яковишин родился 19 мая 1939 года в селе Казатин Винницкой области. Он пережил немецкую оккупацию, а в 1961 году, через 15 лет после завершения войны, получил специальность агронома.

С 1961 по 1991 год работал в сфере сельского хозяйства. С 1995 года возглавил ООО "Земля и Воля", которое было создано на базе реорганизованного совхоза.

С марта 1990 по апрель 1994 года был народным депутатом Верховной Рады Украины I созыва. В целом он занимал ряд политических должностей:

заместитель председателя комиссии ВРУ по вопросам Чернобыльской катастрофы;

член комиссии ВРУ по вопросам борьбы с организованной преступностью, коррупцией и взяточничеством;

советник и.о. премьер-министра Украины Ефима Звягильского;

советник премьер-министра Виталия Масола;

внештатный советник первого заместителя председателя Верховной Рады Украины.

В 2002 году баллотировался в Раду от блока "Единство". Имеет государственные награды, как советские (орден "Знак почета" для гражданских) так и независимой Украины - в частности был удостоен почетного звания "Герой Украины" за достижения в агропромышленности.