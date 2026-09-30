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Симуляция катастрофы: как NASA "уничтожила" Нью-Йорк астероидом

19:12 30.09.2026 Ср
2 мин
aimg Ольга Завада
(фото: NASA Hubble Space Telescope)

Современные технологии не смогли спасти Землю от астероида - NASA и ESA провели масштабное обучение по планетарной обороне. В смоделированном сценарии астероид диаметром до 300 метров невозможно было полностью остановить.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Dublin Live.

Хроника условной катастрофы: от обнаружения до падения

Согласно симуляции, угрозу обнаружили за 8 лет до условного падения, когда вероятность столкновения составила всего 1 из 100.

Однако впоследствии расчеты показали, что космическое тело движется точно навстречу Земле, а зона возможного удара сузилась на территории штата Колорадо.

Для предотвращения угрозы мировые космические агентства решили построить флот из шести кинетических ударников - специальных аппаратов, предназначенных для просчитанного столкновения с астероидом для изменения его траектории.

Запущенные в 2024 году корабли успешно протаранили космическое тело, однако только раскололось на части.

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Жестокий финал и массовая эвакуация

Огромный обломок продолжил движение и врезался в атмосферу со скоростью 43 тысяч миль в час.

Сила взрыва при падении в районе Нью-Йорка в 1000 раз превысила мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.

Единственным вариантом спасения населения в условиях симуляции осталась только массовая эвакуация.

По данным Центра исследований околоземных объектов (CNEOS), в настоящее время обнаружено около 20 тысяч потенциально опасных астероидов, и ежемесячно астрономы находят около 150 новых объектов.

Напомним, недавно Европейская южная обсерватория вместе с партнерами запустила крупнейший в истории спектрограф MOON. Прибор весом 10 тонн способен одновременно анализировать свет от тысячи космических объектов.

Аппарат высотой 4,5 метра и весом 10 тонн монтируется непосредственно на один из 8-метровых телескопов VLT в Чили.

Кроме изучения нашей галактики, спектрограф будет применяться для анализа самых отдаленных галактик. Это поможет выяснить, как именно формировались первые звездные системы после Большого взрыва.

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