Вселенная имеет пятое измерение: ученые разгадали тайну "вечных" черных дыр

Если Вселенная имеет пятое измерение, первичные черные дыры могут быть более долговечными - к такому выводу пришли физики из колледжа Леман в США. По их модели, очень плотные микроскопические черные дыры могут взаимодействовать с дополнительным измерением.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на свежее исследование, готовящееся к публикации в журнале Physical Review D .

Концепция мембраны и "утечка" гравитации

Современная теоретическая физика рассматривает наблюдаемую Вселенную как четырехмерную мембрану (брейн), расположенную внутри еще большего пространства.

Как это работает?

Ограничение материи: элементарные частицы удерживаются на мембране и не могут покинуть пределы четырехмерного пространства.

Масштаб дополнительного измерения: предполагается, что пятое измерение существует в свернутом (компактифицированном) состоянии и имеет размер около одного микрона.

Поведение гравитации: если размер горизонта событий черной дыры меньше одного микрона, ее гравитационное поле распространяется в пятое измерение, превращая объект в пятимерный.

Механизмы формирования в ранней Вселенной

В отличие от черных дыр звездной массы, первичные черные дыры образовались в первые доли секунды после Большого взрыва из надплотных участков материи.

Ученые рассчитали два основных сценария их возникновения.

Быстрые фазовые переходы: при стремительном охлаждении ранней Вселенной образовывались участки с высокой плотностью.

Расчеты подтвердили, что сформированные таким образом четырехмерные черные дыры были бы нестабильны и из-за так называемой нестабильности Грегори - Лафламма быстро трансформировались бы в пятимерные.

Коллапс космических струн: гипотетические дефекты пространства-времени образовывали петли, которые сжимались под собственным напряжением.

В модели темного измерения первичные черные дыры от таких струн изначально рождаются пятимерными.

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Воздействие на продолжительность жизни космических объектов

Выход в дополнительное измерение существенно изменяет физические свойства и эволюцию черной дыры .

Как именно?

Замедление испарения: из-за излучения Гокинга черные дыры постепенно теряют массу.

Однако пятимерные объекты испаряются значительно медленнее четырехмерных аналогов, благодаря чему часть из них могла дожить до настоящего времени.

Чтобы понимать весь мастштаб, заметим, что возраст Вселенной составляет 13,8 млрд. лет.

Объяснение аномальных сигналов: ученые предполагают, что финальная вспышка испарения пятимерной черной дыры могла привести к регистрации высокоэнергетического нейтрино обсерваторией KM3NeT без сопутствующего фотонного излучения.

Реликты начала времен: в случае обнаружения хотя бы одной первичной черной дыры физики получат прямой инструмент для исследования физических процессов и измерений, недоступных непосредственному наблюдению.