Симуляція катастрофи: як NASA "знищила" Нью-Йорк астероїдом

Хроніка умовної катастрофи: від виявлення до падіння

Згідно з симуляцією, загрозу виявили за 8 років до умовного падіння, коли ймовірність зіткнення становила лише 1 зі 100.

Проте згодом розрахунки показали, що космічне тіло рухається точно назустріч Землі, а зона можливого удару звузилася до території штату Колорадо.

Для відвернення загрози світові космічні агентства вирішили побудувати флот із шести кінетичних ударників - спеціальних апаратів, призначених для прорахованого зіткнення з астероїдом задля зміни його траєкторії.

Запущені у 2024 році кораблі успішно протаранили космічне тіло, однак воно лише розкололося на частини.

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Жорстокий фінал та масова евакуація

Величезний уламок продовжив рух і врізався в атмосферу зі швидкістю 43 тисячі миль на годину. Сила вибуху під час падіння в районі Нью-Йорка у 1000 разів перевищила потужність атомної бомби, скинутої на Хіросіму.

Єдиним варіантом порятунку населення в умовах симуляції залишилася лише масова евакуація.

За даними Центру досліджень навколоземних об'єктів (CNEOS), наразі виявлено близько 20 тисяч потенційно небезпечних астероїдів, і щомісяця астрономи знаходять близько 150 нових об'єктів.

Нагадаємо - нещодавно Європейська південна обсерваторія разом з партнерами запустила найбільший в історії спектрограф MOON. Прилад вагою 10 тонн здатен одночасно аналізувати світло від тисячі космічних об'єктів.

Апарат висотою 4,5 метра та вагою 10 тонн монтується безпосередньо на один із 8-метрових телескопів комплексу VLT у Чилі.

Окрім вивчення нашої галактики, спектрограф застосовуватимуть для аналізу найвіддаленіших галактик. Це допоможе з'ясувати, як саме формувалися перші зоряні системи після Великого вибуху.