Сигнал из параллельной реальности: физики выяснили, как получить данные из мультивселенной
Информация гипотетически может попасть из одной параллельной вселенной в другую - физик Мария Виоларис предложила эксперимент, проверяющий эту возможность.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Popular Mechanics.
Условия утечки информации между вселенными
В рамках адаптации классического мыслительного эксперимента "друг Вигнера" Мария Виоларис изучила поведение двух копий одного наблюдателя, находящихся в квантовой суперпозиции.
Модель предусматривает возможность передачи сигнала в строгих условиях:
Наличие супернаблюдателя : для осуществления контакта необходим внешний оператор, полностью изолирующий внутреннюю систему и манипулирующий ее квантовым состоянием.
Стирание памяти: отправитель сообщения в своей вселенной должен полностью потерять воспоминания о самом факте создания записи.
Эффект внезапного озарения: для получателя в параллельной ветви информация появляется без локального источника или предыстории.
Научный скепсис и гипотеза "мультимирового арбитража"
Идея теоретической утечки данных вызвала дискуссию о "мультивсемирном арбитраже" - гипотетическом использовании информации из других реальностей (например, котировок акций) для быстрого обогащения.
Впрочем, ученые указывают на существенные ограничения:
Эффект замены личности: по словам специалиста по квантовым вычислениям Скотта Ааронсона, в описанном процессе информация не перемещается между мирами.
Вместо этого наблюдатель, создавший сообщение, стирается со своей ветки и заменяется копией, которую он не создавал.
Отсутствие субъектности: участники эксперимента не могут посылать данные по собственному желанию, а внешний контроллер не имеет доступа к содержанию.
Перспективы
Поскольку люди не находятся в состоянии квантовой суперпозиции, непосредственная передача данных между человеческими копиями в мультивселенной невозможна.
Проверить гипотезу рассчитывают с помощью перспективных технологий.
Каких именно?
Квантовый AGI: через 10-20 лет учёные ожидают появления квантовых компьютеров, способных запускать искусственный общий интеллект в состоянии суперпозиции.
Цифровые наблюдатели: ИИ-алгоритмы внутри квантовых систем смогут моделировать альтернативные сценарии событий и сводить результаты в единую систему принятия решений.
Барьер сознания: проведение эксперимента потребует создания цифрового интеллекта с полноценным сознанием и контролируемой памятью, а это остается недостижимым технологическим рубежом.