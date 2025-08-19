Семь попаданий: дроны СБУ разнесли склады боеприпасов оккупантов в Луганской области

По данным СБУ, "хлопок" устроили на двух складах боеприпасов россиян в населенном пункте Белокуракино.

Этот поселок расположен на важной железнодорожной ветке, по которой из России поставляют боеприпасы на линию фронта, в частности на Покровское направление.

Предварительно, беспилотники по меньшей мере 7 раз попали по территории складов.

После взрывов вспыхнул мощный пожар, который зафиксировал также и международный сервис FIRMS, отслеживающий возгорания в реальном времени по всему миру.

"Уничтожение вражеских боеприпасов напрямую помогает нашим воинам, которые мужественно сдерживают штурмы россиян. Демилитаризация военных складов и техники оккупантов будет продолжаться и в дальнейшем", - отметили в СБУ.

Также в спецслужбе показали кадры пораженных складов оккупантов на Луганщине.

Фото: дроны СБУ разнесли склады боеприпасов оккупантов в Луганской области (t.me/SBUkr)