Зеленский в США Мирные переговоры Война в Украине

Семь попаданий: дроны СБУ разнесли склады боеприпасов оккупантов в Луганской области

Иллюстративное фото: дроны СБУ уничтожили склады РФ в Луганской области (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Ірина Глухова

В ночь на 19 августа дальнобойные беспилотники СБУ атаковали два склада боеприпасов россиян на временно оккупированной территории Луганской области. Было зафиксировано по меньшей мере семь попаданий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

По данным СБУ, "хлопок" устроили на двух складах боеприпасов россиян в населенном пункте Белокуракино.

Этот поселок расположен на важной железнодорожной ветке, по которой из России поставляют боеприпасы на линию фронта, в частности на Покровское направление.

Предварительно, беспилотники по меньшей мере 7 раз попали по территории складов.

После взрывов вспыхнул мощный пожар, который зафиксировал также и международный сервис FIRMS, отслеживающий возгорания в реальном времени по всему миру.

"Уничтожение вражеских боеприпасов напрямую помогает нашим воинам, которые мужественно сдерживают штурмы россиян. Демилитаризация военных складов и техники оккупантов будет продолжаться и в дальнейшем", - отметили в СБУ.

Также в спецслужбе показали кадры пораженных складов оккупантов на Луганщине.

 

Фото: дроны СБУ разнесли склады боеприпасов оккупантов в Луганской области (t.me/SBUkr)

 

Другие успешные операции СБУ

Ранее во временно оккупированной части Донецкой области, в рамках спецоперации, Служба безопасности Украины поразила артиллерийские и минометные склады россиян.

Также СБУ нанесла удар дальнобойными беспилотниками по складу с "Шахедами" в Татарстане. Сразу после взрыва вспыхнул пожар. Расстояние от Украины до объекта - около 1300 км.

На складе находились готовые к применению ударные дроны "Шахед" и импортные комплектующие для их производства.

Кроме того, дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "А" СБУ нанесли удар по производственным мощностям Арзамасского приборостроительного завода им. Пландинав Нижегородской области РФ.

Служба безопасности УкраиныЛуганск