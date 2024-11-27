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Семь стран Европы пообещали увеличить поставки боеприпасов в Украину

Среда 27 ноября 2024 18:27
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Семь стран Европы пообещали увеличить поставки боеприпасов в Украину Иллюстративное фото: Украина может получить больше боеприпасов от союзников (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Семь стран Европы планируют увеличить помощь Украине уже в ближайшие месяцы. В частности, речь идет о поставках боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление глав правительств Дании, Эстонии, Финляндии, Латвии, Норвегии, Польши и Швеции и руководителя ОП Андрея Ермака в Telegram.

Премьер-министры отметили, что Украина должна быть в состоянии противостоять российской агрессии, чтобы обеспечить всеобъемлющий, справедливый и прочный мир.

"В ближайшие месяцы мы усилим нашу поддержку, в том числе украинской оборонной промышленности, и будем инвестировать в обеспечение большего количества боеприпасов для Украины", - сказано в заявлении.

Также страны заверили, что привержены укреплению сдерживания и обороны против обычных и гибридных атак, а также расширению санкций против России и против тех, кто поддерживает российскую агрессию

Реакция ОП

Руководитель ОП Андрей Ермак поблагодарил страны Балтии, Северной Европы и Польшу, "которые, как настоящие друзья, стойко стоят на стороне Украины с первых дней российского вторжения".

Помощь Украине

Напомним, сейчас Украина столкнулась с довольно тяжелой ситуацией на фронте. В частности, Россия привлекла к войне северокорейских солдат, их уже перебросили на территорию Курской области.

При этом Россия на прошлой неделе впервые нанесла по Украине удар баллистической ракетой средней дальности “Кедр”. Она атаковала завод в Днепре.

В то же время, как заявлял вчера госсекретарь США Энтони Блинкен, Украина продолжит получать помощь от стран Европы и не только.

Также глава Госдепа США подчеркивал, что администрация президента США Джо Байдена сделает все возможное, чтобы Украина смогла сражаться с Россией в 2025 году, если это понадобиться.

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