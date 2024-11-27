Сім країн Європи пообіцяли збільшити постачання боєприпасів в Україну
Сім країн Європи планують збільшити допомогу Україні вже найближчими місяцями. Зокрема, йдеться про постачання боєприпасів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву глав урядів Данії, Естонії, Фінляндії, Латвії, Норвегії, Польщі і Швеції та керівника ОП Андрія Єрмака у Telegram.
Прем'єр-міністри зазначили, що Україна має бути в змозі протистояти російській агресії, щоб забезпечити всеосяжний, справедливий та міцний мир.
"Найближчими місяцями ми посилимо нашу підтримку, у тому числі українській оборонній промисловості, і інвестуватимемо в забезпечення більшої кількості боєприпасів для України", - сказано в заяві.
Також країни запевнили, що віддані зміцненню стримування та оборони проти звичайних та гібридних атак, а також розширенню санкцій проти Росії та проти тих, хто підтримує російську агресію.
Реакція ОП
Керівник ОП Андрій Єрмак подякував країнам Балтії, Північної Європи та Польщі, "які, як справжні друзі, стійко стоять на боці України з перших днів російського вторгнення".
Допомога Україні
Нагадаємо, зараз Україна зіткнулася з досить тяжкою ситуацією на фронті. Зокрема, Росія залучила до війни північнокорейських солдатів, їх уже перекинули на територію Курської області.
При цьому Росія минулого тижня вперше завдала удару балістичної ракети середньої дальності "Кедр" по Україні.
Водночас, як заявляв учора держсекретар США Ентоні Блінкен, Україна продовжуватиме отримувати допомогу від країн Європи і не тільки.
Також глава Держдепу США наголошував, що адміністрація президента США Джо Байдена зробить усе можливе, щоб Україна змогла битися з Росією у 2025 році, якщо це знадобиться.
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