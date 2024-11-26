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Команда Байдена сделает все возможное, чтобы Украина могла воевать в 2025 году, - Блинкен

Вторник 26 ноября 2024 20:59
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Команда Байдена сделает все возможное, чтобы Украина могла воевать в 2025 году, - Блинкен Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Администрация президента США Джо Байдена обеспечит, чтобы Украина могла воевать в 2025 году. Поддержка украинцев со стороны Запада не будет прекращаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию государственного секретаря США Энтони Блинкена.

У Блинкена спросили, сохранится ли среди стран Европы консенсус в вопросе помощи Украине, если администрация избранного президента США Дональда Трампа решит прекратить поддержку украинцев.

В ответ он напомнил, что финансирование помощи Украине в войне с российскими оккупантами поддерживали в Конгрессе не только демократы, но и республиканцы. При этом помощь Украине основана на глобальных усилиях, ее поддерживают более 50 стран.

"И что мы намерены делать в оставшееся время работы этой администрации, так это делать все возможное, чтобы у Украины было все необходимое, чтобы она могла, как я уже сказал, воевать в 2025 году, если потребуется, или, если будут переговоры, чтобы она могла вести их с позиции силы", - добавил госсекретарь.

Он заверил, что США с союзниками продолжат в ближайшие недели работать над передачей Украине боеприпасов, мобилизацией сил, обучением украинских военных и не только.

"Исходя из того, что я слышал, я убежден, что европейская поддержка, поддержка за пределами Европы, будет оставаться сильной. И я надеюсь, что Соединенные Штаты также продолжат усилия, которые мы предприняли", - обратил внимание Блинкен.

Помощь Украине от США

Напомним, ранее Блинкен заверял, что администрация Байдена планирует до инаугурации Трампа потратить каждый доллар, который был выделен на помощь Украине.

В частности, на прошлой неделе США объявили пакет военной помощи Украине, в который вошло вооружение стоимостью 275 млн долларов.

Такие заявления связаны с угрозой того, что Трамп после прихода ко власти может прекратить военную и финансовую помощь Украине в войне с Россией. Но пока его действия спрогнозировать невозможно.

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