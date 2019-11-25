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Щодо екс-глави Львівського бронетанкового заводу завершено розслідування

Новини » Політика     25.11.2019 - 17:34
Щодо екс-глави Львівського бронетанкового заводу завершено розслідування
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Колишній чиновник підозрюється в недекларуванні майна на 4,6 млн гривень

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершили досудове розслідування стосовно колишнього глави Львівського бронетанкового заводу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу САП.

За даними слідчих, колишній чиновник в електронних деклараціях за 2016-2018 роки не задекларував майна на суму близько 4,6 млн грн.

"Наразі матеріали справи відкриті стороні захисту для ознайомлення, після чого обвинувальний акт буде направлено до суду для розгляду по суті", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що серед незадекларованого майна - квартира столиці Австрії Відні, а також зареєстрована в Белізі компанія, власником якої є підозрюваний. Розслідування почали ще у 2017 році.

Щодо екс-глави Львівського бронетанкового заводу завершено розслідування

Нагадаємо, раніше за результатами повних перевірок декларацій НАЗК виявило порушення в деклараціях народного депутата 8-го скликання Ігоря Кононенка і Дніпровського міського голови Бориса Філатова.

Також РБК-Україна писало, що співробітники НАЗК знайшли порушення у деклараціях нардепа Нестора Шуфрича і направило матеріали Національному антикорупційному бюро.

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